Россиянам рассказали, как не заболеть осенью

По словам эксперта, чтобы снизить риски заболевания необходимо соблюдать меры гигиены: мыть руки, дезинфицировать гаджеты. Ограничить контакты с людьми, у которых есть насморк и кашель. Кроме того, надо максимально постараться избегать того, чтобы какие-то предметы соприкасались со слизистой рта. Это тоже поможет избежать заражения. Ранее сообщалось, что в Рязанской области за неделю выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ.

Россиянам рассказали, как не заболеть осенью. Об этом РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам эксперта, чтобы снизить риски заболевания необходимо соблюдать меры гигиены: мыть руки, дезинфицировать гаджеты. Ограничить контакты с людьми, у которых есть насморк и кашель.

Кроме того, надо максимально постараться избегать того, чтобы какие-то предметы соприкасались со слизистой рта. Это тоже поможет избежать заражения.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области за неделю выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ.