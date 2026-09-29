В Рязанской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

С 21 по 27 сентября количество заболевших ОРВИ составило — 6945 человек. Среди заболевших жители Рязани составляют 75,8%. За прошедшую неделю на территории Рязанской области случаи COVID-19 не регистрировались.