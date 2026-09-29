Минобороны сообщило о поражении сухогруза с грузом для ВСУ

Вооруженные силы России продолжают наносить удары по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. Сегодня днем в северо-западной части Черного моря в результате удара беспилотников поразили морское судно типа «сухогруз». По данным ведомства, на борту находилось военное имущество для ВСУ.

Вооруженные силы России продолжают наносить удары по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Сегодня днем в северо-западной части Черного моря в результате удара беспилотников поразили морское судно типа «сухогруз». По данным ведомства, на борту находилось военное имущество для ВСУ.

Ранее Минобороны сообщало об освобождении двух населенных пунктов за сутки. Подразделения группировки «Север» взяли под контроль Крейдянку в Харьковской области, а группировка «Центр» — Веселое Поле в ДНР.