ВС РФ освободили два населенных пункта в Харьковской области и ДНР

Российские военные освободили два населенных пункта в Харьковской области и ДНР за сутки. Об этом сообщили в Минобороны России в сводке о ходе СВО по состоянию на 29 сентября. Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Крейдянка в Харьковской области. Военные продолжают бои за Нестерное, Лукашово, Грачевку, Рубленое и Резниково, а также расширяют внешнюю зону контроля в районе Приколотного. Группировка «Центр» взяла под контроль населенный пункт Веселое Поле в ДНР.

Российские военные освободили два населенных пункта в Харьковской области и ДНР за сутки. Об этом сообщили в Минобороны России в сводке о ходе СВО по состоянию на 29 сентября.

Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Крейдянка в Харьковской области. Военные продолжают бои за Нестерное, Лукашово, Грачевку, Рубленое и Резниково, а также расширяют внешнюю зону контроля в районе Приколотного.

Группировка «Центр» взяла под контроль населенный пункт Веселое Поле в ДНР.

По данным Минобороны, общие потери украинских формирований за сутки составили более 1,4 тыс. военнослужащих.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили объекты энергетики, производства и хранения беспилотников, склады боеприпасов и горючего, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 142 районах.

Средства ПВО сбили шесть управляемых авиабомб и 287 беспилотников самолетного типа.