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Мэр Рязани: реконструкция дороги на Московском шоссе идет по графику
«Реконструкция участка Московского шоссе в районе ТЦ „Барс“ продолжается по графику. Работы по уширению проезжей части и устройству подпорной стены завершены. По обеим сторонам обновили опоры контактной сети и освещения. В настоящее время строители завершают вынос коммуникаций и замену светофоров, параллельно идёт ремонт тротуаров и устройство велодорожек. После того как основание дороги полностью отремонтируют, уложат верхний слой покрытия проезжей части, установят дорожные знаки и нанесут разметку», — подчеркнул он.

Реконструкция дороги на Московском шоссе идет по графику. Об этом заявил мэр Рязани Борис Ясинский.

Ясинский рассказал о капитальном ремонте дорог на нескольких участках в Рязани.

«Капитальный ремонт дорог в этом сезоне выходит на финишную прямую. На Животноводческой улице в поселке Дягилево готовность 90%. Там заменили основание дороги на всём протяжении, это почти 1000 метров, и уложили два слоя асфальтобетона. Осталось доделать участок примыкания к дороге и установить дорожные знаки», — отметил он.

Мэр также сообщил, что на подъезде к Сосновому бору проезжую часть также полностью сделали: укрепили основание и уложили верхний слой асфальта. Сейчас рабочие занимаются тротуарами, монтажом освещения и автобусных остановок.

«Реконструкция участка Московского шоссе в районе ТЦ „Барс“ продолжается по графику. Работы по уширению проезжей части и устройству подпорной стены завершены. По обеим сторонам обновили опоры контактной сети и освещения. В настоящее время строители завершают вынос коммуникаций и замену светофоров, параллельно идёт ремонт тротуаров и устройство велодорожек. После того как основание дороги полностью отремонтируют, уложат верхний слой покрытия проезжей части, установят дорожные знаки и нанесут разметку», — подчеркнул он.

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