Губернатор попросил рязанцев потерпеть пробки на Московском шоссе

Губернатор Павел Малков попросил рязанцев потерпеть пробки на Московском шоссе. Это произошло на заседании правительства 29 сентября. «Чудес не бывает, работы идут по плану, к Новому году должны завершить. Нужно немножко потерпеть. После ремонта ездить станет намного проще. Об этом объекте говорили много десятилетий — сейчас мы за него взялись, и обязательно сделаем все по плану», — отметил глава региона.

Губернатор Павел Малков попросил рязанцев потерпеть пробки на Московском шоссе. Это произошло на заседании правительства 29 сентября.

«Чудес не бывает, работы идут по плану, к Новому году должны завершить. Нужно немножко потерпеть. После ремонта ездить станет намного проще. Об этом объекте говорили много десятилетий — сейчас мы за него взялись, и обязательно сделаем все по плану», — отметил глава региона.

Также он поднял вопрос о настройке светофоров в городе с учетом суточного цикла движения транспорта.

Подробнее о том, что планируется изменить и что уже сделано при расширении путепровода на Московском шоссе, можно прочитать в статье РЗН.инфо.