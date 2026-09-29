«Лента» сняла с продажи три марки лапши быстрого приготовления

Торговая сеть «Лента» сняла с продажи лапшу быстрого приготовления марок Naruto, «Чан Рамен» и «Доширак Квисти». Причиной стали нарушения в маркировке продукции. Об этом сообщили в Роскачестве. Ранее Роскачество исследовало популярные марки лапши быстрого приготовления. У трети образцов специалисты обнаружили технические нарушения, в том числе проблемы с маркировкой у «Доширака» и «Чан Рамен». После исследования служба качества «Ленты» проверила партии продукции и приняла решение снять с продажи товары трех марок.

Торговая сеть «Лента» сняла с продажи лапшу быстрого приготовления марок Naruto, «Чан Рамен» и «Доширак Квисти». Причиной стали нарушения в маркировке продукции. Об этом сообщили в Роскачестве.

Ранее Роскачество исследовало популярные марки лапши быстрого приготовления. У трети образцов специалисты обнаружили технические нарушения, в том числе проблемы с маркировкой у «Доширака» и «Чан Рамен».

После исследования служба качества «Ленты» проверила партии продукции и приняла решение снять с продажи товары трех марок.

В Роскачестве сообщили, что торговая сеть также усилила контроль за качеством продукции. Товары из партий с выявленными нарушениями больше не продаются.