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Роскачество обнаружило нарушения в семи марках лапши быстрого приготовления
Исследование Роскачества показало, что семь марок лапши быстрого приготовления, включая «Доширак» и «Чан рамен», не соответствуют заявленным показателям белков, жиров и углеводов. Другие марки, такие как «Бизнес ланч» и «Роллтон», соответствуют обязательным нормам, но не опережающим требованиям. У десяти марок зафиксировано превышение влажности, а у Nissin — зольности. В то же время пять брендов, включая «Красная цена» и «Моя цена», соответствуют всем стандартам Роскачества.

В результате исследования Роскачества установлено, что семь марок лапши быстрого приготовления не соответствуют заявленным показателям белков, жиров и углеводов. В числе нарушителей оказались известные бренды «Доширак» и «Чан рамен», передает «Газета. ру».

Эксперты также проверили другие марки, такие как «Бизнес ланч», «Биг ланч», BigBon, «Бизнес меню», «Каждый день», «Роллтон» и «Домшим». Несмотря на то, что они соответствуют обязательным нормам, до опережающих требований Роскачества им не хватает.

Дополнительно у десяти марок лапши зафиксировали превышение рекомендуемой влажности. Один из товаров марки Nissin не соответствует повышенным требованиям по зольности, а «Чан Рамен» оказался с превышением по количеству крошки в упаковке — 6,2% при норме более 5%.

Тем не менее, пять брендов, включая «Красная цена», «Вац чоу», «Моя цена», «Первым делом» и «Петра», соответствуют как обязательным, так и опережающим стандартам Роскачества.