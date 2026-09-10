Роскачество обнаружило нарушения в семи марках лапши быстрого приготовления

В результате исследования Роскачества установлено, что семь марок лапши быстрого приготовления не соответствуют заявленным показателям белков, жиров и углеводов. В числе нарушителей оказались известные бренды «Доширак» и «Чан рамен», передает «Газета. ру».
Эксперты также проверили другие марки, такие как «Бизнес ланч», «Биг ланч», BigBon, «Бизнес меню», «Каждый день», «Роллтон» и «Домшим». Несмотря на то, что они соответствуют обязательным нормам, до опережающих требований Роскачества им не хватает.
Дополнительно у десяти марок лапши зафиксировали превышение рекомендуемой влажности. Один из товаров марки Nissin не соответствует повышенным требованиям по зольности, а «Чан Рамен» оказался с превышением по количеству крошки в упаковке — 6,2% при норме более 5%.
Тем не менее, пять брендов, включая «Красная цена», «Вац чоу», «Моя цена», «Первым делом» и «Петра», соответствуют как обязательным, так и опережающим стандартам Роскачества.