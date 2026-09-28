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Назван размер прожиточного минимума в Рязанской области на 2027 год
Согласно проекту, с нового года минимальный уровень дохода для оценки нуждаемости граждан будет проиндексирован. На душу населения он составит 18 тысяч 2 рубля (прибавка 1 146 рублей). Для основных социально-демографических групп показатели также вырастут: для трудоспособного населения уровень составит 19 тысяч 622 рубля (прибавка 1 249 рублей); для пенсионеров — 15 тысяч 482 рубля (прибавка 986 рублей); для детей — 17 тысяч 462 рубля (прибавка 1 112 рублей). Ранее сообщали, что минимальный размер оплаты труда в России в 2027 году увеличится до 28,9 тыс рублей. В 2026 году в Рязанской области величина прожиточного минимума на душу населения составляет 16 тысяч 856 рублей.

В 2027 году в Рязанской области намерены увеличить прожиточный минимум на тысячу рублей. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте правительства региона.

Согласно проекту, с нового года минимальный уровень дохода для оценки нуждаемости граждан будет проиндексирован. На душу населения он составит 18 тысяч 2 рубля (прибавка 1 146 рублей).

Для основных социально-демографических групп показатели также вырастут:

  • для трудоспособного населения уровень составит 19 тысяч 622 рубля (прибавка 1 249 рублей);
  • для пенсионеров — 15 тысяч 482 рубля (прибавка 986 рублей);
  • для детей — 17 тысяч 462 рубля (прибавка 1 112 рублей).

Ранее сообщали, что минимальный размер оплаты труда в России в 2027 году увеличится до 28,9 тыс рублей.

В 2026 году в Рязанской области величина прожиточного минимума на душу населения составляет 16 тысяч 856 рублей.