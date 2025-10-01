В Рязани в 2026 году намерены увеличить прожиточный минимум на тысячу рублей

В Рязанской области в 2026 году намерены увеличить прожиточный минимум. Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте регионального правительства. Согласно документам, величина прожиточного минимума на душу населения составит 16 тысяч 856 рублей (увеличится на 1074 рубля), для трудоспособного населения — 18 тысяч 373 рубля (+1171), для пенсионеров — 14 тысяч 496 рублей (+923), для детей — 16 тысяч 350 рублей (+1041). В 2025 году на территории Рязанской области прожиточный минимум на душу населения составляет 15 тысяч 782 рубля.

В Рязанской области в 2026 году намерены увеличить прожиточный минимум. Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте регионального правительства.

Согласно документам, величина прожиточного минимума на душу населения составит 16 тысяч 856 рублей (увеличится на 1074 рубля), для трудоспособного населения — 18 тысяч 373 рубля (+1171), для пенсионеров — 14 тысяч 496 рублей (+923), для детей — 16 тысяч 350 рублей (+1041).

В 2025 году на территории Рязанской области прожиточный минимум на душу населения составляет 15 тысяч 782 рубля.