В мэрии связали пробки в Канищеве с ремонтом путепровода на Московском шоссе

В комментариях к публикациям губернатора Павла Малкова рязанка оставила жалобу на работу светофора: «Огромная просьба отрегулировать работу светофора на выезде из Канищева (пересечение улиц Бирюзова — Интернациональная). Утром выехать из Канищева невозможно. Люди в автобусе стоят от тридцати минут с остановки Аптека». В ответ на обращение в администрации города пояснили, что текущая ситуация является следствием масштабных дорожных работ на Московском шоссе. «Из-за ремонта на Московском шоссе изменились потоки движения транспорта. Наши специалисты ведут круглосуточный мониторинг транспортной обстановки и вносят соответствующие корректировки в режимы светофорных объектов», — написали в мэрии.

В рязанской горадминистрации связали пробки в Канищеве с реконструкцией путепровода на Московском шоссе. Комментарий мэрии опубликован в соцсетях.

В комментариях к публикациям губернатора Павла Малкова рязанка оставила жалобу на работу светофора:

«Огромная просьба отрегулировать работу светофора на выезде из Канищева (пересечение улиц Бирюзова — Интернациональная). Утром выехать из Канищева невозможно. Люди в автобусе стоят от тридцати минут с остановки Аптека».

В ответ на обращение в администрации города пояснили, что текущая ситуация является следствием масштабных дорожных работ на Московском шоссе.

«Из-за ремонта на Московском шоссе изменились потоки движения транспорта. Наши специалисты ведут круглосуточный мониторинг транспортной обстановки и вносят соответствующие корректировки в режимы светофорных объектов», — написали в мэрии.

Напомним, на Московском шоссе перенесли светофор, заканчивается расширение дороги, обустраиваются тротуары. Контракт предусматривает завершение всех работ к 1 декабря 2026 года.