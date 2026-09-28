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Трамп заявил, что Зеленский согласился уменьшить атаки на российские НПЗ
Президент США во время общения с журналистами отметил, что рост цен на энергоносители вызван не только проблемами на Ближнем Востоке, но и актами Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам. По словам Трампа, он обсудил эту ситуацию с Зеленским. «Я сказал ему: „Вам нужно полегче с нефтеперерабатывающими заводами“. Он ответил: „Ну, наверное, так и сделаем“. Хорошо». Трамп отметил, что атаки на НПЗ вызывают проблемы по всему миру и добавил, что Зеленский может атаковать «другие объекты».

Трамп заявил, что Зеленский согласился уменьшить атаки на российские НПЗ. Об этом пишет РИА Новости.

Президент США во время общения с журналистами отметил, что рост цен на энергоносители вызван не только проблемами на Ближнем Востоке, но и актами Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.

По словам Трампа, он обсудил эту ситуацию с Зеленским.

«Я сказал ему: „Вам нужно полегче с нефтеперерабатывающими заводами“. Он ответил: „Ну, наверное, так и сделаем“. Хорошо».

Трамп отметил, что атаки на НПЗ вызывают проблемы по всему миру и добавил, что Зеленский может атаковать «другие объекты».