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Трамп потребовал прекратить удары по российским НПЗ
По данным издания Axios, Дональд Трамп неоднократно просил Владимира Зеленского остановить удары по российским НПЗ из-за роста мировых цен на дизельное топливо. Отмечается, что слово «дизель» звучало во время разговора многократно.

Трамп потребовал прекратить удары по российским НПЗ. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания Axios, Дональд Трамп неоднократно просил Владимира Зеленского остановить удары по российским НПЗ из-за роста мировых цен на дизельное топливо.

Отмечается, что слово «дизель» звучало во время разговора многократно.