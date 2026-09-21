Трамп потребовал прекратить удары по российским НПЗ

По данным издания Axios, Дональд Трамп неоднократно просил Владимира Зеленского остановить удары по российским НПЗ из-за роста мировых цен на дизельное топливо. Отмечается, что слово «дизель» звучало во время разговора многократно.