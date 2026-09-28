Рязанская прокуратура организовала проверку после ДТП с двумя погибшими

Напомним, 28 сентября на 14-м километре автодороги «Рязань — Спасск — Ижевское — Лакаш» столкнулись грузовой автомобиль «Шакман» и легковой автомобиль «Хавал». В результате аварии водитель и пассажир легковушки погибли на месте. На место ДТП выезжал прокурор Рязанского района Александр Аллахвердов. По поручению прокурора области Дмитрия Коданёва прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств происшествия. Правоохранительные органы организовали процессуальную проверку. Её ход и результаты находятся на контроле прокуратуры.