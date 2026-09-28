Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Рязанской области

Об этом сообщили в УМВД по региону. 28 сентября около 17:00 на 14-м километре автодороги «Рязань — Спасск — Ижевское — Лакаш» столкнулись грузовой автомобиль «Шакман» и легковой «Хавал». В результате аварии водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте. Несовершеннолетних среди погибших нет. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

В Рязанском округе два человека погибли в ДТП с грузовиком и легковым автомобилем. Об этом сообщили в УМВД по региону.

28 сентября около 17:00 на 14-м километре автодороги «Рязань — Спасск — Ижевское — Лакаш» столкнулись грузовой автомобиль «Шакман» и легковой «Хавал».

В результате аварии водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте. Несовершеннолетних среди погибших нет.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.