РГРЭС: жители пяти улиц Рязани остаются без света

С 05:35 без света остаются жители улиц: Новоселов, Касимовское шоссе, Белинского, Боголюбова, Кальновский тупик. Электричество обещали восстановить в течение двух часов с момента отключения, однако это удалось не на всех улицах. «Ситуация остаётся непростой: технологическое нарушение имеет сложный характер, поэтому мы дополнительно задействовали спецтехнику и привлекли дополнительные ресурсы. Бригада продолжает осуществлять локализацию поврежденного участка сети до полного восстановления электроснабжения потребителей», — отметили в электросетях. Жителям пообещали восстановить подачу света до 12:00.

РГРЭС: жители пяти улиц Рязани остаются без света. Об этом сообщает пресс-служба региональных электросетей.

С 05:35 без света остаются жители улиц: Новоселов, Касимовское шоссе, Белинского, Боголюбова, Кальновский тупик.

Электричество обещали восстановить в течение двух часов с момента отключения, однако это удалось не на всех улицах.

«Ситуация остаётся непростой: технологическое нарушение имеет сложный характер, поэтому мы дополнительно задействовали спецтехнику и привлекли дополнительные ресурсы. Бригада продолжает осуществлять локализацию поврежденного участка сети до полного восстановления электроснабжения потребителей», — отметили в электросетях.

Жителям пообещали восстановить подачу света до 12:00.