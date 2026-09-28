РГРЭС: жители пяти улиц Рязани остаются без света
С 05:35 без света остаются жители улиц: Новоселов, Касимовское шоссе, Белинского, Боголюбова, Кальновский тупик. Электричество обещали восстановить в течение двух часов с момента отключения, однако это удалось не на всех улицах. «Ситуация остаётся непростой: технологическое нарушение имеет сложный характер, поэтому мы дополнительно задействовали спецтехнику и привлекли дополнительные ресурсы. Бригада продолжает осуществлять локализацию поврежденного участка сети до полного восстановления электроснабжения потребителей», — отметили в электросетях. Жителям пообещали восстановить подачу света до 12:00.
РГРЭС: жители пяти улиц Рязани остаются без света. Об этом сообщает пресс-служба региональных электросетей.
С 05:35 без света остаются жители улиц: Новоселов, Касимовское шоссе, Белинского, Боголюбова, Кальновский тупик.
Электричество обещали восстановить в течение двух часов с момента отключения, однако это удалось не на всех улицах.
«Ситуация остаётся непростой: технологическое нарушение имеет сложный характер, поэтому мы дополнительно задействовали спецтехнику и привлекли дополнительные ресурсы. Бригада продолжает осуществлять локализацию поврежденного участка сети до полного восстановления электроснабжения потребителей», — отметили в электросетях.
Жителям пообещали восстановить подачу света до 12:00.