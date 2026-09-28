Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 28
14°
Втр, 29
16°
Срд, 30
16°
ЦБ USD 84.34 -0.57 26/09
ЦБ EUR 95.87 -1.02 26/09
Нал. USD 85.06 / 85.15 28/09 13:45
Нал. EUR 98.80 / 98.50 28/09 13:45
Новости
Итоги года New
Публикации
EVOLUTE — бренд № 1* на рынке моделей на новых источниках энергии в ав...
EVOLUTE — электромобильный бренд № 1* в России — по ито...
18 сентября 17:13
4 063
JAC RF8 в Рязани: минивэн бизнес-класса для семьи и бизнеса
Официальный дилер JAC Автоимпор в Рязани (Куйбышевское...
18 сентября 11:35
1 067
Новые тарифы ЖКХ в Рязани, которые начнут действовать с 1 октября 2026...
С 1 января 2026 года тарифы на жилищно-коммунальные усл...
17 сентября 13:08
7 369
Как из-за нового закона рязанцы не могут построить дом в зонах подтопл...
В зону c новыми ограничениями входят Борки, большая час...
8 сентября 13:27
5 837
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
РГРЭС: жители пяти улиц Рязани остаются без света
С 05:35 без света остаются жители улиц: Новоселов, Касимовское шоссе, Белинского, Боголюбова, Кальновский тупик. Электричество обещали восстановить в течение двух часов с момента отключения, однако это удалось не на всех улицах. «Ситуация остаётся непростой: технологическое нарушение имеет сложный характер, поэтому мы дополнительно задействовали спецтехнику и привлекли дополнительные ресурсы. Бригада продолжает осуществлять локализацию поврежденного участка сети до полного восстановления электроснабжения потребителей», — отметили в электросетях. Жителям пообещали восстановить подачу света до 12:00.

РГРЭС: жители пяти улиц Рязани остаются без света. Об этом сообщает пресс-служба региональных электросетей.

С 05:35 без света остаются жители улиц: Новоселов, Касимовское шоссе, Белинского, Боголюбова, Кальновский тупик.

Электричество обещали восстановить в течение двух часов с момента отключения, однако это удалось не на всех улицах.

«Ситуация остаётся непростой: технологическое нарушение имеет сложный характер, поэтому мы дополнительно задействовали спецтехнику и привлекли дополнительные ресурсы. Бригада продолжает осуществлять локализацию поврежденного участка сети до полного восстановления электроснабжения потребителей», — отметили в электросетях.

Жителям пообещали восстановить подачу света до 12:00.