В Рязани отключили свет на 10 улицах
В 5:35 в понедельник, 28 сентября, из-за технологического нарушения без света остались жители улиц: Новоселов, Касимовское шоссе, Белинского, Боголюбова, Кальновский тупик, Большая (Шереметьево-Песочня), Бульварный 2-й проезд, Советской Армии, Тимуровцев, Зубковой. Специалисты приступили к ремонтным работам. Электричество рязанцам обещали вернуть в течение 2-х часов с момента отключения. Однако в 8:20 подачу света восстановили только на улицах Зубковой, Тимуровцев, Советской Армии. Работы пообещали завершить в течение часа.
В Рязани отключили свет на 10 улицах. Об этом сообщает пресс-служба рязанских электросетей.
В 5:35 в понедельник, 28 сентября, из-за технологического нарушения без света остались жители улиц:
- Новоселов,
- Касимовское шоссе,
- Белинского,
- Боголюбова,
- Кальновский тупик,
- Большая (Шереметьево-Песочня),
- Бульварный 2-й проезд,
- Советской Армии,
- Тимуровцев,
- Зубковой.
Специалисты приступили к ремонтным работам. Электричество рязанцам обещали вернуть в течение 2-х часов с момента отключения. Однако в 8:20 подачу света восстановили только на улицах Зубковой, Тимуровцев, Советской Армии.
Работы пообещали завершить в течение часа.