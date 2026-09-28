В Рязани отключили свет на 10 улицах

В 5:35 в понедельник, 28 сентября, из-за технологического нарушения без света остались жители улиц: Новоселов, Касимовское шоссе, Белинского, Боголюбова, Кальновский тупик, Большая (Шереметьево-Песочня), Бульварный 2-й проезд, Советской Армии, Тимуровцев, Зубковой. Специалисты приступили к ремонтным работам. Электричество рязанцам обещали вернуть в течение 2-х часов с момента отключения. Однако в 8:20 подачу света восстановили только на улицах Зубковой, Тимуровцев, Советской Армии. Работы пообещали завершить в течение часа.