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В Рязани отключили свет на 10 улицах
В 5:35 в понедельник, 28 сентября, из-за технологического нарушения без света остались жители улиц: Новоселов, Касимовское шоссе, Белинского, Боголюбова, Кальновский тупик, Большая (Шереметьево-Песочня), Бульварный 2-й проезд, Советской Армии, Тимуровцев, Зубковой. Специалисты приступили к ремонтным работам. Электричество рязанцам обещали вернуть в течение 2-х часов с момента отключения. Однако в 8:20 подачу света восстановили только на улицах Зубковой, Тимуровцев, Советской Армии. Работы пообещали завершить в течение часа.

В Рязани отключили свет на 10 улицах. Об этом сообщает пресс-служба рязанских электросетей.

В 5:35 в понедельник, 28 сентября, из-за технологического нарушения без света остались жители улиц:

  • Новоселов,
  • Касимовское шоссе,
  • Белинского,
  • Боголюбова,
  • Кальновский тупик,
  • Большая (Шереметьево-Песочня),
  • Бульварный 2-й проезд,
  • Советской Армии,
  • Тимуровцев,
  • Зубковой.

Специалисты приступили к ремонтным работам. Электричество рязанцам обещали вернуть в течение 2-х часов с момента отключения. Однако в 8:20 подачу света восстановили только на улицах Зубковой, Тимуровцев, Советской Армии.

Работы пообещали завершить в течение часа.