Путин передал активы Меtro в РФ под временное управление

Активы Metro Cash & Carry в России передали во временное управление АО «УК Торг РУС». Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 28 сентября. Согласно документу, «УК Торг РУС» получает 100% долей компаний в уставном капитале. Также под управление общества перешло ООО «Ритейл Проперти 5», принадлежащее Metro Retail Real Estate GmbH. АО «УК Торг РУС» зарегистрировали 8 сентября. По данным РБК Компании, его генеральным директором является Толай Йоханнес Мария, который также возглавляет «Metro Россия». Уставный капитал общества составляет 10 тыс. рублей.