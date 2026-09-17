Путин передал активы Auchan и Nestle в России во временное управление

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче российских активов Auchan и Nestle во временное управление компании «Л. Е. В. Менеджмент». Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Во временное управление перешли 99,99858% акций, принадлежавших французской Sogepar, и 0,00142% акций нидерландской Meelaker. Компания также получила управление активами FM Logistics и Bati Logistics, а также ООО «Ле Монлид», бывшего российского подразделения Leroy Merlin.

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче российских активов Auchan и Nestle во временное управление компании «Л. Е. В. Менеджмент». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Во временное управление перешли 99,99858% акций, принадлежавших французской Sogepar, и 0,00142% акций нидерландской Meelaker. Компания также получила управление активами FM Logistics и Bati Logistics, а также ООО «Ле Монлид», бывшего российского подразделения Leroy Merlin.

АО «Л. Е. В. Менеджмент» зарегистрировали в Москве в октябре 2024 года. Генеральным директором компании с 10 сентября 2026 года является Андрей Краюшкин.

По данным раскрытой отчетности, в 2025 году компания не вела активной деятельности. Ее уставный капитал составляет 15 тыс. рублей, а сама организация относится к микропредприятиям.

Указ президента предусматривает передачу перечисленных активов именно во временное управление. Документ опубликован 17 сентября.