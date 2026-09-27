Стали известны подробности пожара в многоэтажном доме на улице Типанова в Рязани

На место происшествия оперативно выехали спасатели. В тушении огня были задействованы 11 человек и 3 единицы техники. К моменту прибытия подразделений горело окно в одной из квартир. Площадь пожара составила 1,5 м². Огнем повреждено только окно, пострадавших в результате инцидента нет. Точная причина возгорания в настоящее время устанавливается специалистами.

26 сентября в 13:55 в дежурную службу поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме на улице Типанова в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

На место происшествия оперативно выехали спасатели. В тушении огня были задействованы 11 человек и 3 единицы техники. К моменту прибытия подразделений горело окно в одной из квартир.

Площадь пожара составила 1,5 м². Огнем повреждено только окно, пострадавших в результате инцидента нет. Точная причина возгорания в настоящее время устанавливается специалистами.

Ранее рязанцы сообщали о работе на месте происшествия пожарных расчетов и бригады скорой помощи.