В Рязани на улице Типанова произошел пожар
В Рязани на улице Типанова произошел пожар. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях. По словам очевидцев, на месте работают пожарные и бригада скорой помощи. Рязанцы также опубликовали кадры с места происшествия. Информация о площади возгорания, пострадавших и причинах пожара уточняется.
В Рязани на улице Типанова произошел пожар. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.
По словам очевидцев, на месте работают пожарные и бригада скорой помощи. Рязанцы также опубликовали кадры с места происшествия.
Информация о площади возгорания, пострадавших и причинах пожара уточняется.