В Рязани на улице Типанова произошел пожар

В Рязани на улице Типанова произошел пожар. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях. По словам очевидцев, на месте работают пожарные и бригада скорой помощи. Рязанцы также опубликовали кадры с места происшествия. Информация о площади возгорания, пострадавших и причинах пожара уточняется.