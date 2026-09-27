Кафе «Чико» на улице Горького в Рязани закрылось

Кафе стритфуда «Чико», расположенное по адресу улица Горького, № 102, прекратило свою работу. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, отмечая, что на входной двери заведения теперь висит табличка с надписью «Мы закрыты навсегда». Официальных комментариев от владельцев о причинах закрытия бизнеса пока не поступало.

Кафе стритфуда «Чико», расположенное по адресу улица Горького, № 102, прекратило свою работу. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, отмечая, что на входной двери заведения теперь висит табличка с надписью «Мы закрыты навсегда».

Официальных комментариев от владельцев о причинах закрытия бизнеса пока не поступало.

Напомним, данное заведение открылось в областном центре 12 октября 2024 года и позиционировалось как точка по продаже южнокорейской уличной кухни. В меню заведения были представлены корн-доги, токпокки с рисовыми клецками, закуски панчхан, бабл-чай с тапиокой, а также десерты вроде моти и сырной монетки.