Рязанская Южная Корея. Обзор на новое кафе стритфуда «Chiko»

Сетевое кафе корейской уличной кухни «Chiko» открыли в областном центре 12 октября на улице Горького. Рязанцы отнеслись к событию с ажиотажем и публиковали в соцсетях фото километровой очереди. Спустя неделю количество людей, желающих попробовать корн-доги, токпокки и напитки с тапиокой, не уменьшилось.

Сетевое кафе корейской уличной кухни «Chiko» открыли в областном центре 12 октября на улице Горького. Рязанцы отнеслись к событию с ажиотажем и публиковали в соцсетях фото километровой очереди. Спустя неделю количество людей, желающих попробовать корн-доги, токпокки и напитки с тапиокой, не уменьшилось. Чтобы попасть в кафе, полностью заполненное посетителями, нужно простоять в очереди 10-15 минут.

И это неудивительно, ведь конкурентов в Рязани у «Chiko» нет. Никто больше не специализируется на продаже K-pop (музыкальный жанр, возникший в Южной Корее) мерча и корейской уличной еды.

«Я тебя люблю, но не трогай мой корн-дог»

С улицы оформление кафе выглядит стильно, но первое впечатление портит неопрятная урна.

Внутри светло и комфортно, несмотря на толпу людей.

Интерьер в «Chiko» после серой октябрьской улицы кажется слишком ярким, но к обилию цветов и громкой южно-корейской музыке быстро привыкаешь.

Заведение делится на два зала — большой с панорамными окнами на улицу и малый с красными лампами на потолке, напоминающими китайские фонарики.

В интерьере преобладает розовый и лиловый цвета. Декор — искусственные растения и плакаты с южно-корейскими исполнителями, кадрами из аниме, драконами. На стенах забавные неоновые вывески: «Я тебя люблю, но не трогай мой корн-дог», «Скажи кимчи» (кимчи — корейская капуста) и другие. На экранах показывают клипы K-pop исполнителей, громко играет корейская музыка. Фанатам «зайдет».

Идеально для первого раза

Я пробовала корейский стрит-фуд как обычный посетитель, не представляясь журналистом. На входе меня встретила официантка, объяснив, что и где находится.

В зоне раковин перед уборными есть автомат с ополаскивателем для полости рта. На входе — витрина с корейским молоком, напитками и острыми соусами. Молоко стоит 190 рублей. Помимо того, что оно вкусное (на выбор есть банановое и клубничное), приобрести его можно и по практическим соображениям.

Корейская кухня изобилует острыми блюдами, и, чтобы избавиться от жжения, лучше всего подходит молоко.

Те, кто не хочет тратить деньги на молоко — могут воспользоваться стойкой с бесплатной водой. Там же можно добавить в еду «гипер-острый» соус и корейский бульон.

По плакатам и упаковке некоторых блюд можно сказать, что заведение не специализируется чисто на Корее. На стенах можно увидеть китайских драконов, а «этикетка» на напитках — иллюстрация к популярному аниме «Наруто» японского производства. Некоторые позиции в меню, например, напиток «Хозяин реки», вдохновлены другим известным японским мультфильмом «Унесенные призраками».

В заведении есть стена с корейской лапшой быстрого приготовления. Каждый вкус можно приобрести на кассе, предварительно узнав есть ли он в наличии.

В заведении аншлаг — все столики заняты, есть только свободные места у бара. Туда меня и проводят, объясняют, что заказ можно будет сделать на кассе. Выбираю позиции с подписью «Идеально для первого раза». Когда подхожу делать заказ, кассир спрашивает есть ли у меня аллергия. Заказываю набор закусок «Панчхан», классический корн-дог с картошкой фри, карбонару «Токпокки», клубничный моти и бабл-чай «Tiger Sugar». Мне предлагают взять две карточки с айдолами (южно-корейские K-pop певцы) и персонажами из корейских дорам (японские телесериалы). Такие фото на плотной бумаге можно взять за каждые 600 рублей в чеке.

Блюда официанты приносят последовательно. Первым на столе оказывается напиток «Tiger Sugar» (сахарный тигр). Согласно меню, это самый популярный бабл-чай в Корее (азиатский коктейль на основе черного чая, в который добавляют тапиоку — шарики из корней тайваньского растения). В напитке чувствуется насыщенный черный чай, молоко, а шарики тапиоки имеют привкус кофейного сиропа. Нежная сырная пенка (за нее надо доплатить 55 рублей) отлично дополняет напиток. Есть возможность заказать его горячим и холодным или приготовить на альтернативном молоке.

Следующим у меня на столе оказался набор закусок «Панчхан». В него входит корейская морковка, кимчи, маринованные огурцы и редька по-корейски «Дайкон». Из всего набора есть можно только редьку — та оказалась кисло-сладкой, с приятной перчинкой, и огурцы.

Морковь была сухой, оставляла неприятное послевкусие. Было ощущение, что перед подачей ее разморозили или неправильно хранили.

Капуста кимчи горькая. У официантки спросила, должно ли блюдо быть таким — мало ли, рецепт. Девушка сказала, что кимчи сама по себе не горькая, а сладко-кислая.

Карбонара «Токпокки» на первый взгляд выглядит как обычная паста — макароны, сыр, бекон. Классическая подача. Но «макароны» оказываются корейскими рисовыми клецками. С первой ложки понимаешь, что можно было и не заказывать все остальные блюда — одной порцией «Токпокки» можно наесться. Поначалу показалось, что бекон пересолен, но вместе с нейтральными клецками вкус ощущается ярко и нежно. Блюдо острое, но в меру.

Классический корн-дог с картошкой фри — самое популярная позиция в «Chiko». Его я вижу практически на каждом столике.

При заказе посетителей спрашивают о соусе — их можно взять два на выбор. В наличии «Юдзу», «Сырный», «Кетчуп», «Дор блю», «Трюфельный», «Медовая горчица», «Мятно-шоколадный». Вместе с тарелкой приносят целлофановые перчатки. Официант предупреждает, что корн-дог надо есть горячим, так сыр будет тянущимся. Вкусно.

Время десерта. Самая «ходовая» позиция, популярная в соцсетях — сырная монетка. Но ту, по словам кассира, разобрали еще с утра. Заказываю корейский моти (десерт из рисового тест). Мне приносят маленький розовый шар в прозрачной упаковке. Изделие сложно оттуда достать. Тесто липкое, мягкое и одновременно упругое — в привычной рязанцу кухне такого не встретить. Кусочки клубники внутри органично придают кислинку, невесомое тесто и крем-чиз отлично сочетаются со свежей ягодой.

Заказ обошелся в 1 тысячу 595 рублей. За «Tiger Sugar» с сырной пенкой пришлось отдать 450 рублей, набор закусок «Панчхан» стоил 225 рублей, корн-дог обошелся в 265 рублей, карбонара «Токпокки» — 425 рублей, а клубничный моти — 230.

Приобщиться к Южной Корее

После ужина представляюсь журналистом и зову менеджера, чтобы узнать подробности открытия и работы заведения. Его на месте не оказалось, ко мне вышла SMM-ведущая Валентина.

По ее словам, в рязанском «Chiko» 61 посадочное место, но в ближайшее время в малом зале установят еще гриль-столы. В меню появится большой и малый гриль-сеты для компаний. «Chiko» позиционирует себя, как кафе со стрит-фудом с быстрым потреблением еды, поэтому в заведении нет брони на столы.

Меню пока неполное — там нет раменов и некоторых других популярных позиций.

Из-за наплыва рязанцев иногда случается «стоп» на позицию. Например, сырной монетки не оказалось. Валентина рассказала, что из-за этого администрация кафе собралась сделать рубрику «стопов» в соцсетях, чтобы посетители были в курсе.

В самом кафе рязанцам посоветовали попробовать авторский лимонад «Она ждала тебя» — у него интересная подача с возможностью самому регулировать сладость и сэндвич с киви и мандарином, а также классические «Чикен-филе» (кусочки курицы, обжаренные в глазури, подаются в пластиковом стакане) в разных соусах — одно из самых популярных корейских уличных блюд.

У любителей корейской еды по всей России есть свои попсовые фавориты среди блюд, культура их потребления и даже «рекорды». Их измеряют с помощью специальной линейки — «измерителем сыра». В рязанском «Chiko» пока такого приспособления нет, но скоро обещают появления приспособления.

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Пока в кафе есть минимальные «недоделки» — гриль-столы еще не установили, полное меню пока не доступно. Из-за наплыва студентов и школьников к вечеру не получается попробовать некоторые позиции. Однако светлая атмосфера и вкусный стрит-фуд привлекает любителей попробовать новое. Также не стоит забывать, что в Рязани больше негде приобщиться к корейской культуре. Фанатам K-pop идти стоит хотя бы ради эксклюзивных карточек, которые выдают на кассе (если остались такие, кто там еще не был).

А еще «Chiko» — интересное место для свидания — поздним вечером практически за всеми столиками сидели парочки.