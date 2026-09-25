В Рязани изменят схему движения городского транспорта

В субботу, 26 сентября, с 11:50 до 13:00 движение городского пассажирского транспорта будет организовано по следующей схеме: автобусы маршрутов №№ 41М2, 46 М³, 62 М², 75 М³ на участке пути между остановками «Бассейн Классика» и «пл. Свободы» будут следовать по Кальной ул., ул. Есенина, ул. Грибоедова (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам. Изменения связаны с проведением «Кросса нации».

В Рязани изменят схему движения городского транспорта. Об этом сообщает мэрия.

В субботу, 26 сентября, с 11:50 до 13:00 движение городского пассажирского транспорта будет организовано по следующей схеме:

автобусы маршрутов №№ 41М2, 46 М³, 62 М², 75 М³ на участке пути между остановками «Бассейн Классика» и «пл. Свободы» будут следовать по Кальной ул., ул. Есенина, ул. Грибоедова (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам.

Изменения связаны с проведением «Кросса нации».

Ранее стало известно, что в Рязани ограничат парковку и движение транспорта из-за забега «Кросс нации».