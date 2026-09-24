В Рязани ограничат парковку и движение транспорта из-за забега «Кросс нации»

В Рязани ограничат парковку и движение транспорта в связи с проведением Всероссийского забега «Кросс нации». Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации. Парковаться на улицах Свободы и Рыбацкой, проезде Речников и Окском шоссе будет нельзя с 22:00 25 сентября до 13:00 26 сентября. 26 сентября с 11:50 до 13:00 для транспорта закроют маршрут забега: от МАУК «Лесопарк» по улице Свободы, Рыбацкой улице, проезду Речников и Окскому шоссе обратно к Лесопарку.

В Рязани ограничат парковку и движение транспорта в связи с проведением Всероссийского забега «Кросс нации». Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Парковаться на улицах Свободы и Рыбацкой, проезде Речников и Окском шоссе будет нельзя с 22:00 25 сентября до 13:00 26 сентября.

26 сентября с 11:50 до 13:00 для транспорта закроют маршрут забега: от МАУК «Лесопарк» по улице Свободы, Рыбацкой улице, проезду Речников и Окскому шоссе обратно к Лесопарку.

Отмечается, что в этом году забег приурочен к Году единства народов России и пройдет в рамках проекта «СпортАктиV».