Рязанцы получили тяжелые травмы в аварии у Глобуса, дело до сих пор не возбудили

24 августа около 04:10 на парковке торгового центра «Глобус» 16-летняя девушка без водительских прав, управляя автомобилем ВАЗ-2112, совершила наезд на четырех молодых людей. Все пострадавшие — бывшие одноклассники, двое из них получили серьезные травмы, однако, как рассказали их матери РЗН.инфо, медицинскую экспертизу еще не назначили, а дело возбуждать не торопятся.
По словам женщин, 16-летняя девушка была знакома с 19-летними рязанцами несколько дней. Они иногда катались вечерами вместе. В ту ночь подросток выпросила урок вождения у своих знакомых.
Сделав несколько кругов по парковке вместе, юноши дали поводить ей самостоятельно. Дальше, как рассказывают матери пострадавших, то ли подросток перепутала педали, то ли решила пошутить и направила автомобиль в сторону молодых людей, которые стояли к ней спинами. Один из них обернулся, увидел, как на них двигается машина, но отбежать не успел. Удар пришелся на левую сторону тела, его кроссовок отлетел от места ДТП на 30-40 метров. Сама несовершеннолетняя пояснила приехавшим сотрудникам ГАИ, что думала, будто молодые люди успеют отойти.
На данный момент один из пострадавших находится на реабилитации после выхода из комы. У него диагностированы тяжелая черепно-мозговая травма, множественные переломы костей черепа и ребер, а также ушиб легких. Второй юноша перенес операцию на ноге из-за перелома бедра и сейчас проходит восстановление дома, передвигаясь на костылях. Третий участник происшествия получил сотрясение головного мозга, а четвертый отделался ссадинами.
Собеседницы отмечают, что родители несовершеннолетней могут быть вовсе не в курсе произошедшего. 24 августа девушка сказала следователям, что они в отпуске, и до сих пор матери пострадавших не получали от них никаких известий.
С момента аварии прошел месяц, однако уголовное дело до сих пор не возбудили. Родители пострадавших обратились с жалобами в Следственный комитет и прокуратуру Рязанской области, указывая на волокиту и бездействие сотрудников полиции. По результатам рассмотрения обращений, которые есть в распоряжении редакции, прокуратура Рязанского района установила, что полная и объективная проверка обстоятельств ДТП с момента регистрации сообщения не проводилась. В адрес руководства местного отдела полиции внесено требование об устранении выявленных нарушений и принятии своевременных мер для установления всех обстоятельств произошедшего.
Матери пострадавших настаивают на том, чтобы расследованием дела занимались следователи СК, и была назначена экспертиза по установке тяжести травм пострадавших.