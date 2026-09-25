Рязанцы получили тяжелые травмы в аварии у Глобуса, дело до сих пор не возбудили

По словам матерей пострадавших, 16-летняя девушка попросила у 19-летних знакомых поучить ее вождению на парковке. Сделав несколько кругов, она начала ездить самостоятельно, но затем направила автомобиль на юношей, стоявших к ней спиной. Подросток пояснила сотрудникам ГАИ, что думала, будто они успеют отойти. С момента аварии прошел месяц, а уголовное дело не возбуждено. Родители пожаловались в СК и прокуратуру на бездействие полиции. Прокуратура Рязанского района признала проверку неполной и внесла требование об устранении нарушений.