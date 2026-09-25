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Рязанцы получили тяжелые травмы в аварии у Глобуса, дело до сих пор не возбудили
По словам матерей пострадавших, 16-летняя девушка попросила у 19-летних знакомых поучить ее вождению на парковке. Сделав несколько кругов, она начала ездить самостоятельно, но затем направила автомобиль на юношей, стоявших к ней спиной. Подросток пояснила сотрудникам ГАИ, что думала, будто они успеют отойти. С момента аварии прошел месяц, а уголовное дело не возбуждено. Родители пожаловались в СК и прокуратуру на бездействие полиции. Прокуратура Рязанского района признала проверку неполной и внесла требование об устранении нарушений.

24 августа около 04:10 на парковке торгового центра «Глобус» 16-летняя девушка без водительских прав, управляя автомобилем ВАЗ-2112, совершила наезд на четырех молодых людей. Все пострадавшие — бывшие одноклассники, двое из них получили серьезные травмы, однако, как рассказали их матери РЗН.инфо, медицинскую экспертизу еще не назначили, а дело возбуждать не торопятся.

По словам женщин, 16-летняя девушка была знакома с 19-летними рязанцами несколько дней. Они иногда катались вечерами вместе. В ту ночь подросток выпросила урок вождения у своих знакомых.

Сделав несколько кругов по парковке вместе, юноши дали поводить ей самостоятельно. Дальше, как рассказывают матери пострадавших, то ли подросток перепутала педали, то ли решила пошутить и направила автомобиль в сторону молодых людей, которые стояли к ней спинами. Один из них обернулся, увидел, как на них двигается машина, но отбежать не успел. Удар пришелся на левую сторону тела, его кроссовок отлетел от места ДТП на 30-40 метров. Сама несовершеннолетняя пояснила приехавшим сотрудникам ГАИ, что думала, будто молодые люди успеют отойти.

На данный момент один из пострадавших находится на реабилитации после выхода из комы. У него диагностированы тяжелая черепно-мозговая травма, множественные переломы костей черепа и ребер, а также ушиб легких. Второй юноша перенес операцию на ноге из-за перелома бедра и сейчас проходит восстановление дома, передвигаясь на костылях. Третий участник происшествия получил сотрясение головного мозга, а четвертый отделался ссадинами.

Собеседницы отмечают, что родители несовершеннолетней могут быть вовсе не в курсе произошедшего. 24 августа девушка сказала следователям, что они в отпуске, и до сих пор матери пострадавших не получали от них никаких известий.

С момента аварии прошел месяц, однако уголовное дело до сих пор не возбудили. Родители пострадавших обратились с жалобами в Следственный комитет и прокуратуру Рязанской области, указывая на волокиту и бездействие сотрудников полиции. По результатам рассмотрения обращений, которые есть в распоряжении редакции, прокуратура Рязанского района установила, что полная и объективная проверка обстоятельств ДТП с момента регистрации сообщения не проводилась. В адрес руководства местного отдела полиции внесено требование об устранении выявленных нарушений и принятии своевременных мер для установления всех обстоятельств произошедшего.

Матери пострадавших настаивают на том, чтобы расследованием дела занимались следователи СК, и была назначена экспертиза по установке тяжести травм пострадавших.