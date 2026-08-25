На парковке «Глобуса» 16-летняя рязанка без «прав» сбила трех пешеходов

Авария случилась 24 августа, примерно в 4:10, на улице Булгаковой в селе Дядьково Рязанского округа. По предварительным данным полицейских, 16-летняя жительница областного центра без водительских прав села за руль ВАЗ-2112, не справилась с управлением и наехала на трех 19-летних пешеходов. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Им оказана медпомощь. В ГАИ отметили, что проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.