Рязанцев предупредили о сильном тумане в ночь на 26 сентября

МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев. Соответствующая информация размещена на сайте регионального ведомства. Согласно прогнозу, ночью и утром 26 сентября на территории Рязанской области местами ожидается туман. Видимость может ухудшиться до 200-500 метров. Ранее рязанцам рассказали о непогоде 25 сентября.