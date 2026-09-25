Рязанцев предупредили о сильном тумане в ночь на 26 сентября
МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев. Соответствующая информация размещена на сайте регионального ведомства. Согласно прогнозу, ночью и утром 26 сентября на территории Рязанской области местами ожидается туман. Видимость может ухудшиться до 200-500 метров. Ранее рязанцам рассказали о непогоде 25 сентября.
МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев. Соответствующая информация размещена на сайте регионального ведомства.
Согласно прогнозу, ночью и утром 26 сентября на территории Рязанской области местами ожидается туман. Видимость может ухудшиться до 200-500 метров.
Ранее рязанцам рассказали о непогоде 25 сентября.