Жителей Рязанской области предупредили о непогоде

По данным синоптиков, утром и днем 25 сентября на территории Рязанской области местами сохранится сильный дождь. Помимо этого, в ближайший час с сохранением до 10 часов утра 25 сентября на территории регионе местами ожидается туман с ухудшением видимости 200-500.