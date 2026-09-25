На выезде из Рязани началось строительство парка «Аэрокосмической долины»

Напомним, в 2023 году Росимущество безвозмездно выделило 123 га в посёлке Варские под строительство инновационных центров. В 2025 году Рязанская область получила из федерального бюджета 350 млн рублей на возведение бизнес-парка «Агни». Центр будет специализироваться на аэрокосмических системах и технологиях, радиотехнике, электронике, медицинском оборудовании. До конца 2027 года планируется построить площадку около 6 тысяч квадратных метров, на которой разместятся офисные, производственные помещения, другая инфраструктура, необходимая предпринимателям для успешного запуска и развития своего дела.

На выезде из Рязани началось строительство парка «Аэрокосмической долины». В сентябре на участке вдоль Солотчинского шоссе (от поворота на поселок Варские до поворота на биатлонный комплекс «Алмаз») появилась техника и стартовали работы.

В паспорте объекта указано, что строительство намерены завершить до 18 сентября 2027 года.

Напомним, в 2023 году Росимущество безвозмездно выделило 123 га в посёлке Варские под строительство инновационных центров. В 2025 году Рязанская область получила из федерального бюджета 350 млн рублей на возведение бизнес-парка «Агни». Центр будет специализироваться на аэрокосмических системах и технологиях, радиотехнике, электронике, медицинском оборудовании.

До конца 2027 года планируется построить площадку около 6 тысяч квадратных метров, на которой разместятся офисные, производственные помещения, другая инфраструктура, необходимая предпринимателям для успешного запуска и развития своего дела.