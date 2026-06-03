Павел Малков: подписали ряд соглашений, которые позволят привлечь в Рязанский регион новые инвестиции и построить высокотехнологичные предприятия

Губернатор Павел Малков в первый день работы делегации Рязанской области на Петербургском международном экономическом форуме-2026 подписал пакет соглашений с инвесторами, реализация которых направлена на развитие ведущих отраслей региона. Работа ведется в соответствии с задачами национальных проектов «Эффективная и конкурентная экономика», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», «Туризм и гостеприимство».

Губернатор Павел Малков в первый день работы делегации Рязанской области на Петербургском международном экономическом форуме-2026 подписал пакет соглашений с инвесторами, реализация которых направлена на развитие ведущих отраслей региона. Работа ведется в соответствии с задачами национальных проектов «Эффективная и конкурентная экономика», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», «Туризм и гостеприимство».

Одиннадцать соглашений Правительства Рязанской области с инвесторами предусматривают сотрудничество в вопросах создания новых производств на территории региона, поддержки малого и среднего бизнеса, развития индустриальной и туристской инфраструктуры. Реализация инвестпроектов запланирована в фармацевтической отрасли, электронной и легкой промышленности, сфере производства стройматериалов, логистики, инноваций, агробиотехнологий. Общий объем инвестиций составляет 45,7 млрд рублей. В результате планируется создание 1544 рабочих мест.

В частности, совместно с ООО «ФАРМРЕГИОН» в Рязанской области на территории агропромышленного парка «Дягилевский» в среднесрочной перспективе намечено построить производственный комплекс по выпуску цитостатиков и других лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний. Инвестпроект имеет важное значение для российской фармацевтики и укрепления технологического суверенитета страны.

Во взаимодействии с ООО «СОЛАР» планируется создать производственный комплекс по выпуску аминокислот, ферментов, витаминов и полимолочной кислоты. Продукция востребована в агропромышленном секторе и отрасли биотехнологий. Соглашение с ассоциацией «Национальное объединение производителей строительных материалов и строительной индустрии» направлено на расширение производства строительных материалов в Рязанской области. Совместно с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере продолжится развитие малого инновационного предпринимательства, планируется реализация научно-технических проектов, повышающих эффективность развития региона.

В индустриальном парке «Рязанский» компания «Зингер Тех» планирует открыть производство автомобильной электроники, а ООО «Рязань-Логист» — построить высокотехнологичный складской комплекс. Благодаря соглашению с ООО «Лента» в регионе продолжится развитие текстильной промышленности: планируется открыть производство тканых и нетканых материалов, а также готовых текстильных изделий.

Соглашение с ООО «СП Бизнес-парк» предусматривает реализацию проекта по созданию бизнес-парка «Агни», который будет работать в тесной связке с ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина». Проект получил поддержку Минэкономразвития России и ориентирован на малый и средний бизнес. До конца 2027 года планируется построить площадку около 6 тыс. кв. метров, на которой разместятся офисные, производственные помещения, другая инфраструктура, необходимая предпринимателям для успешного запуска и развития своего дела. Уже есть договоренность более чем с 20 потенциальными резидентами. Кроме того, совместно с ООО «Бизнес-парк Рязань» в регионе планируется построить бизнес-парк «Рязань», который также нацелен на создание условий для развития МСП.

Еще два инвестора будут участвовать в развитии туризма Рязанской области. Так, ООО «АкваГород» планирует построить рядом с Рязанью многофункциональный комплекс оздоровления и отдыха с гостиницей и инновационным термальным центром. Фонд «Кислород» будет развивать туристскую инфраструктуру в Шацком округе: создавать интересные турмаршруты, места размещения и отдыха, организовывать событийные мероприятия.

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что в рамках отдельных встреч с инвесторами детально обсуждались вопросы реализации проектов. «Первый день работы на ПМЭФ у нас очень насыщенный и активный. Уже подписали ряд соглашений, которые позволят привлечь в регион новые инвестиции, построить новые высокотехнологичные предприятия, создать привлекательные рабочие места. Ряд производственных площадок являются значимыми для развития не только нашего региона, но и всей страны, — сказал Павел Малков. — Для каждого предприятия нужно готовить кадры. С инвесторами, в том числе, прорабатываем вопросы взаимодействия с рязанскими колледжами и вузами, а также создания комфортной среды для жизни специалистов, которые будут работать на этих производствах». Глава региона добавил, что такое тесное общение с представителями бизнеса на ПМЭФ крайне полезно. «Проблемы и вопросы бизнеса, которые есть, рассматриваем на площадке комиссии Госсовета РФ по направлению „Эффективная и конкурентная экономика“ и после предлагаем проработанные решения в виде конкретных мер», — отметил глава региона.