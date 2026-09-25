Машинист поезда «Москва—Тольятти» пострадал в результате атаки БПЛА

По данным КЖД, на поезд произошло «внешнее вмешательство». В результате повреждены электровоз и первый вагон состава. Схода поезда нет, пассажиры не пострадали. В результате ЧП несколько поездов задержались в пути, в том числе следующие через Рязань.

Машинист поезда «Москва—Тольятти» пострадал в результате атаки БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

По данным КЖД, на поезд произошло «внешнее вмешательство». В результате повреждены электровоз и первый вагон состава. Схода поезда нет, пассажиры не пострадали.

В результате ЧП несколько поездов задержались в пути, в том числе следующие через Рязань.