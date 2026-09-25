Проходящие через Рязань поезда задержались в пути из-за атаки ВСУ

Проходящие через Рязань поезда следуют со следующим отклонением от графика: № 66 Москва — Тольятти — 2 часа 59 минут, № 16 Москва — Самара — 3 часа 5 минут, № 10 Москва — Самара — 2 часа 18 минут, № 14 Москва — Челябинск — 17 минут. Задержка связана с ЧП из-за атаки ВСУ на границе Ульяновской и Самарской областей.