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Еще несколько улиц в Рязани остались без воды 25 сентября
Об этом сообщили на сайте «Водоканала». Холодной воды не будет до 21:00 по адресам: 12-й район, д. 1, 2, 3, 4а, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12, 12б, 12 В, 13, 14 корп.1, 16 корп.1, 17, 21, 21 корп.1, 121, 122, 123, 124а, 125, 126, 127, 128, 129, 130; п. Шпалозавода, д. 4, 4а, 5, 5а, 9, 11, 12; Котельная: п. Шпалозавода, д. 7.

Еще несколько улиц в Рязани остались без воды. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».

Холодной воды не будет до 21:00 по адресам:

  • 12-й район, д. 1, 2, 3, 4а, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12, 12б, 12 В, 13, 14 корп.1, 16 корп.1, 17, 21, 21 корп.1, 121, 122, 123, 124а, 125, 126, 127, 128, 129, 130;
  • п. Шпалозавода, д. 4, 4а, 5, 5а, 9, 11, 12;
  • Котельная: п. Шпалозавода, д. 7.

Ранее сообщили об отключении воды на трех рязанских улицах.