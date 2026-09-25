На трех улицах Рязани отключили холодную воду

В пятницу, 25 сентября, с 09:00 до 11:00 ресурса не будет по адресам: Касимовское шоссе, дома №№ 46, 48, 48 корп.1, 48 корп.2, 48 корп.3, 48 корп.4, 48 корп.5, 48-а (МБДОУ Детский сад № 138), 50, 50 (МБУ СШОР Юпитер), 50-а (МАДОУ города Рязани Детский сад № 147), 50б, 52, 52 корп.1, 52 корп.2, 54, 54 корп.1, 54 корп.2, 54 корп.3, 56, 56 корп.1; улица Новоселов, дома №№ 33, 33 корп.6; улица Тимакова, дома №№ 3, 5, 7 (МБОУ Школа № 67).