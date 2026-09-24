Жителям Рязанской области рассказали, какая погода ждет их этой осенью

По словам Степанова, в ближайшее время ожидается серьезная перестройка атмосферных процессов. Это связано с тем, что перегретое Черное море накопило значительный объем энергии, который теперь будет высвобождаться в виде атмосферных фронтов. Со стороны Черного моря в регион движется фронт, который кардинально изменит погодные условия. Период «бабьего лета» завершается, уступая место дождям и похолоданию, сообщил метеоролог.

Специалист Рязанского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Роман Степанов в эфире телеканала ГТРК «Ока» сообщил, что период обилия солнечной погоды в регионе подходит к концу.

По словам Степанова, в ближайшее время ожидается серьезная перестройка атмосферных процессов. Это связано с тем, что перегретое Черное море накопило значительный объем энергии, который теперь будет высвобождаться в виде атмосферных фронтов.

Со стороны Черного моря в регион движется фронт, который кардинально изменит погодные условия. Период «бабьего лета» завершается, уступая место дождям и похолоданию, сообщил метеоролог.

Сильные осадки начнутся в четверг, 24 сентября, и будут постепенно смещаться с запада на восток региона. Наиболее интенсивные дожди ожидаются на юге и востоке Рязанской области, также возможно усиление ветра.

На выходных ожидается временная передышка, однако ухудшение погодных условий может повторяться. Температурный фон начнет постепенно снижаться после 24 сентября. В выходные дни максимальная температура воздуха составит 17-18 градусов тепла и не выше. При этом синоптик отметил, что период устойчивого похолодания пока не ожидается.