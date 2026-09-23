В Рязанской области 24 сентября пройдут дожди

В четверг, 24 сентября, в регионе будет облачно. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Днём дождь сохранится, местами осадки будут сильными. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +10, +15°С, днем прогреется до +14, +19°С.