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В Рязанской области установят 621 новую камеру
На сайте госзакупок в сентябре 2026 года объявили восемь тендеров на установку 621 камеры «Безопасного города» в Рязанской области. Цена контрактов составляет около 30,3 миллиона рублей. Согласно документации, исполнителю предстоит обеспечить работу 621 видеокамеры. Срок оказания услуг с 11 октября по 31 декабря 2026 года включительно. Камеры разместят в двенадцати областях: Касимове, Спас-Клепиках, Кораблине, Михайлове, Пронске, Рыбном, Ряжске, Сасове, Скопине, Ухолове, Шацке и Шилове.

На сайте госзакупок в сентябре 2026 года объявили восемь тендеров на установку 621 камеры «Безопасного города» в Рязанской области. Цена контрактов составляет около 30,3 миллиона рублей.

Согласно документации, исполнителю предстоит обеспечить работу 621 видеокамеры. Срок оказания услуг с 11 октября по 31 декабря 2026 года включительно.

Подрядчик обязан организовать круглосуточную передачу видео в режиме реального времени. В случае возникновения неисправностей на устранение проблемы отводится не более 24 часов с момента уведомления. На время ремонта заказчик допускает временную замену вышедшего из строя потока резервными камерами.

Камеры разместят в двенадцати областях: Касимове, Спас-Клепиках, Кораблине, Михайлове, Пронске, Рыбном, Ряжске, Сасове, Скопине, Ухолове, Шацке и Шилове.

В Рязани камеры установят на пересечении улиц Маяковского и Есенина, Кудрявцева и Горького, Гагарина и Черновицкой, Островского и Ленинского комсомола, а также на Московском шоссе, Южной окружной и Голенчинском шоссе.

Отдельно выделят 32 камеры в центральной части города — на Лыбедском бульваре, Кремлевском валу, Соборной площади и в Кремлевском сквере.

Также, камеры «Безопасного города» появятся в Рязанском, Захаровском, Чучковском, Пронском, Касимовском, Шиловском, Сараевском, Путятинском, Сапожковском, Старожиловском, Александро-Невском и Спасском районах. Их разместят на въездах в населенные пункты, а также на железнодорожных станциях и переездах.

Ранее на обслуживание 2056 камер «Безопасного города» в Рязанской области выделили 19,5 миллионов рублей. Соответствующие тендеры заказчики объявляли на сайте госзакупок.