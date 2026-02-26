Рязань
На работу двух тысяч камер «Безопасного города» в Рязани потратят 19,5 миллиона
Услуги будут предоставляться с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Исполнитель обязан обеспечивать круглосуточную передачу видео в реальном времени, с резервной заменой потоков при неисправностях и устранением проблем не позднее 24 часов с момента уведомления. Видео с камер передается в центр обработки данных в Москве. Камеры установлены на центральных площадях Рязани, улицах Ленина, Мичурина, перекрестках Гагарина и Дзержинского, Высоковольтной и Островского, Вокзальной и Московского шоссе, Садовой и Вознесенской, Грибоедова и Есенина, а также у ТРЦ «Круиз», Рязанского кремля, Торгового городка и в Песочне. В охват попали населенные пункты Касимовского, Шиловского, Чучковского, Рязанского, Рыбновского и других районов.

На работу двух тысяч 56 камер «Безопасного города» в Рязанской области потратят 19,5 миллиона рублей. Соответствующие тендеры объявлены на сайте госзакупок.

Услуги окажут с 1 апреля по 31 июля 2026 года. По условиям контрактов исполнитель обязан обеспечить круглосуточную передачу видеопотоков в режиме реального времени. На случай поломок предусмотрена возможность временной замены потока с резервных камер, а на устранение неисправностей отводится не более 24 часов с момента уведомления.

В общей сложности планируется обеспечить передачу видеоизображений с 2 056 камер в центр обработки данных, расположенный в Москве. В число объектов входят как уличные поворотные камеры, так и домофонные устройства. Речь идет о камерах на центральных площадях Рязани — Свободы, Театральной, Соборной, улиц Ленина и Мичурина, перекрестках улиц Гагарина и Дзержинского, Высоковольтной и Островского, Вокзальной и Московского шоссе, Садовой и Вознесенской, Грибоедова и Есенина. В отдельный блок выделены камеры, установленные у ТРЦ «Круиз» на Солотчинском шоссе, в районе Рязанского кремля и Торгового городка. Кроме того, подразумевается работа камер в Песочне. Также в список попали населенные пункты Касимовского, Шиловского, Чучковского, Рязанского, Рыбновского и других районов.

Ранее стало известно, что благодаря ИИ, встроенному в городские камеры видеонаблюдения в Рязани, предотвратили около 100 преступлений.