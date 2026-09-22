В Рязани пройдет «Кросс наций»

Мероприятие состоится в Рязани 26 сентября. Спортивные забеги развернутся на территории Лесопарка. Участникам будут предложены две дистанции на выбор: 1 км и 4 км. Для участия в забеге необходима предварительная регистрация. Заявки принимаются на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) в срок до 24 сентября 2026 года по ссылке. Комиссия по допуску участников осуществляет прием документов по адресу: ул. Окский проезд, д. 1 В (Лесопарк, резиденция Деда Мороза). По всем возникающим вопросам можно обратиться по телефону: 76-12-11 или по электронной почте: yunost@ryazan.gov.ru.

В Рязани пройдет «Кросс наций». Об этом сообщает мэрия.

Мероприятие состоится в Рязани 26 сентября. Спортивные забеги развернутся на территории Лесопарка. Участникам будут предложены две дистанции на выбор: 1 км и 4 км.

Для участия в забеге необходима предварительная регистрация. Заявки принимаются на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) в срок до 24 сентября 2026 года по ссылке .

Комиссия по допуску участников осуществляет прием документов по адресу: ул. Окский проезд, д. 1 В (Лесопарк, резиденция Деда Мороза).

По всем возникающим вопросам можно обратиться по телефону: 76-12-11 или по электронной почте: yunost@ryazan.gov.ru .

Возрастное ограничение 18+.