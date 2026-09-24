В Рязани объявили второй тендер на благоустройство у Николо-Ямского храма

В Рязани объявили второй этап работ по благоустройству территории в районе Николо-Ямского храма за 3,75 миллиона рублей. Соответствующий тендер разместили на сайте госзакупок. Подрядчику предстоит проложить тротуары из плитки, установить бордюры и посеять газон. Срок выполнения работ — до 16 ноября 2026 года. Заказчиком выступает департамент благоустройства администрации города.

В Рязани объявили второй этап работ по благоустройству территории в районе Николо-Ямского храма за 3,75 миллиона рублей. Соответствующий тендер разместили на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит проложить тротуары из плитки, установить бордюры и посеять газон.

Срок выполнения работ — до 16 ноября 2026 года. Заказчиком выступает департамент благоустройства администрации города.

В августе 2026 года уже публиковали тендер на благоустройство территории Николо-Ямского храма. В районе церкви планировали сделать дорожки, площадки, новые бордюры и установить пьедестал.