Территорию вокруг Николо-Ямского храма в Рязани благоустроят за 3,7 миллиона

Территорию вокруг Николо-Ямского храма на улице Циолковского благоустроят за 3,7 миллиона рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок. На территории в районе церкви появятся дорожки, площадки, новые бордюры. Кроме того, в сметной документации есть работы по установке пьедестала, его назначение не уточняется.