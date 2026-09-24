Рязанцы рассказали о ещё нескольких камерах, фиксирующих телефон за рулём

Рязанцы рассказали о ещё нескольких камерах, фиксирующих телефон за рулём. Об этом жители областного центра сообщили в соцсетях. По их словам, в Рязани уже приходят штрафы за телефон с пяти камер: перекрёсток проезда Шабулина и улицы Октябрьской; проезд Шабулина (бассейн «Чайка»); Северная окружная (мост Трубеж); Михайловское шоссе (молокозавод); улица Большая (гипермаркет «Глобус»).

Рязанцы рассказали о ещё нескольких камерах, фиксирующих телефон за рулём. Об этом жители областного центра сообщили в соцсетях.

По их словам, в Рязани уже приходят штрафы за телефон с пяти камер:

перекрёсток проезда Шабулина и улицы Октябрьской;

проезд Шабулина (бассейн «Чайка»);

Северная окружная (мост Трубеж);

Михайловское шоссе (молокозавод);

улица Большая (гипермаркет «Глобус»).

Напомним, 23 сентября стало известно о первых штрафах за использование телефона за рулём. Нарушителям придётся заплатить штраф в 1125 рублей (с учётом скидки).