В Рязани установили новую дорожную камеру
По словам водителей, камера появилась после перекрестка у «Глобуса» на улице Большой. «В сторону Дядькова установили камеру на мобильный телефон. Сегодня ехал, просто телефон в руке держал… штраф 1125 руб, это со скидкой», — отметил рязанец.
В Рязани установили новую дорожную камеру. Об этом сообщается в соцсетях.
По словам водителей, камера появилась после перекрестка у «Глобуса» на улице Большой.
«В сторону Дядькова установили камеру на мобильный телефон. Сегодня ехал, просто телефон в руке держал… штраф 1125 руб, это со скидкой», — отметил рязанец.