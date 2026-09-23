В Рязани установили новую дорожную камеру

По словам водителей, камера появилась после перекрестка у «Глобуса» на улице Большой. «В сторону Дядькова установили камеру на мобильный телефон. Сегодня ехал, просто телефон в руке держал… штраф 1125 руб, это со скидкой», — отметил рязанец.