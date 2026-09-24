Годовалый ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП с грузовиком в Рязани

Напомним, авария произошла 23 сентября около 15:36 на Ряжском шоссе в Рязани. Столкнулись грузовой автомобиль «Ситрак» и «Лада Гранта». Авария произошла возле дома № 20, строение 1, сообщили в полиции. Известно, что за рулём грузовика находился 29-летний житель Рязанского округа, а легковым автомобилем управлял 23-летний житель села Шумашь. В результате ДТП травмы получили водитель «Лады», 26-летняя жительница Воронежской области и годовалая девочка. Их доставили в медучреждение. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства аварии устанавливаются.

Стало известно о пострадавших в ДТП с грузовиком, среди них годовалый ребенок. Об этом сообщили в УМВД по региону.

Напомним, авария произошла 23 сентября около 15:36 на Ряжском шоссе в Рязани. Столкнулись грузовой автомобиль «Ситрак» и «Лада Гранта».

Авария произошла возле дома № 20, строение 1, сообщили в полиции.

Известно, что за рулём грузовика находился 29-летний житель Рязанского округа, а легковым автомобилем управлял 23-летний житель села Шумашь.

В результате ДТП травмы получили водитель «Лады», 26-летняя жительница Воронежской области и годовалая девочка. Их доставили в медучреждение.

По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства аварии устанавливаются.