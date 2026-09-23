ДТП с участием грузовика заметили в Рязани, на месте работает скорая помощь

Об этом рассказали РЗН.инфо читатели. По словам очевидцев, аварию заметили на Ряжском шоссе. На кадрах видно, что столкнулись легковой и грузовой автомобиль. На месте работают скорая помощь и сотрудники ДПС. Информации о пострадавших пока нет.