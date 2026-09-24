Для рязанцев выпустили экстренное метеопредупреждение

Соответствующее оповещение опубликовано на сайте регионального МЧС. Отмечается, что в ближайший час на территории Рязанской области местами ожидается усиление южного ветра порывами 13-18 м/с. Также ночью ожидаются сильные дожди. Непогода сохранится до 25 сентября. Ранее рязанцев предупредили о ливнях в регионе в четверг и пятницу.