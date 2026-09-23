Рязанцев предупредили о сильных дождях в регионе 24 и 25 сентября

Сильные дожди ожидаются местами в Рязанской области с вечера 24 сентября до вечера 25 сентября. Такой прогноз представили в телеграм-канале «Будни провинциального метеоролуха». Отмечается, что осадки принесет волновой циклон, который формируется над Черным морем и затем будет двигаться на север. В течение пятницы, 25 сентября, полоса интенсивных дождей будет медленно смещаться с запада на восток региона. Перед атмосферным фронтом в область поступит теплый воздух: на востоке температура поднимется до +26 градусов, на западе — примерно до +22 градусов, местами будет прохладнее. К выходным температура понизится. В субботу и воскресенье днем ожидается не выше +18 градусов. Ночные заморозки маловероятны.

Сильные дожди ожидаются местами в Рязанской области с вечера 24 сентября до вечера 25 сентября. Такой прогноз представили в телеграм-канале «Будни провинциального метеоролуха».

Отмечается, что осадки принесет волновой циклон, который формируется над Черным морем и затем будет двигаться на север.

В течение пятницы, 25 сентября, полоса интенсивных дождей будет медленно смещаться с запада на восток региона. Перед атмосферным фронтом в область поступит теплый воздух: на востоке температура поднимется до +26 градусов, на западе — примерно до +22 градусов, местами будет прохладнее.

К выходным температура понизится. В субботу и воскресенье днем ожидается не выше +18 градусов. Ночные заморозки маловероятны.

Ранее в регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра порывами 15-17 м/с.