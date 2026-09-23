Врач опровергла слухи о появлении «нового ОРВИ» в России

Отмечается, что в соцсетях россияне массово жалуются на боль в горле, насморк и сильную слабость без повышения температуры. Однако, как сообщила врач, такие симптомы не свидетельствуют о появлении новой инфекции. Фомина пояснила, что ОРВИ может протекать как с температурой, так и без неё. Например, для риновирусной инфекции высокая температура вообще нехарактерна. Терапевт добавила, что с наступлением осени заболеваемость традиционно растёт, а симптомы зависят от конкретного вируса и реакции организма. Ранее стало известно, что Рязанская область стала лидером по продажам лекарств от простуды.

Врач опровергла слухи о появлении «нового ОРВИ». Об этом 23 сентября рассказала «Москве 24» врач-терапевт, заведующая диагностическим отделением ГКБ № 15 Алёна Фомина.

Отмечается, что в соцсетях россияне массово жалуются на боль в горле, насморк и сильную слабость без повышения температуры. Однако, как сообщила врач, такие симптомы не свидетельствуют о появлении новой инфекции.

Фомина пояснила, что ОРВИ может протекать как с температурой, так и без неё. Например, для риновирусной инфекции высокая температура вообще нехарактерна.

Терапевт добавила, что с наступлением осени заболеваемость традиционно растёт, а симптомы зависят от конкретного вируса и реакции организма.

Ранее стало известно, что Рязанская область стала лидером по продажам лекарств от простуды.