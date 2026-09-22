Рязанская область стала лидером по продажам лекарств от простуды

Рязанская область возглавила рейтинг регионов России по объему продаж лекарств от простуды в первой половине сентября. Об этом сообщает SHOT. Рейтинг составили по данным аптечных продаж с 1 по 14 сентября с учетом численности населения. В первую тройку также вошли Амурская и Московская области. Ранее Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ в Рязанской области. С 14 по 20 сентября в регионе зарегистрировали 6459 случаев заболевания, 72,1% заболевших — жители Рязани.

Рязанская область возглавила рейтинг регионов России по объему продаж лекарств от простуды в первой половине сентября. Об этом сообщает SHOT.

Рейтинг составили по данным аптечных продаж с 1 по 14 сентября с учетом численности населения. В первую тройку также вошли Амурская и Московская области.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ в Рязанской области. С 14 по 20 сентября в регионе зарегистрировали 6459 случаев заболевания, 72,1% заболевших — жители Рязани.

При этом за прошедшую неделю в Рязанской области не зарегистрировали случаев COVID-19.